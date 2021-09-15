Интерпол поймал омича-наркоторговца, 11 лет скрывавшегося в Сербии

Евгений Смышляев попал в поле зрения силовиков еще в далеком 2010 году.

Сотрудники Интерпола смогли задержать жителя Омска, скрывавшегося 11 лет за границей. Евгений Смышляев попал в поле зрения силовиков еще в далеком 2010 году. Появились данные о том, что он занимается продажей наркотиков прямо на рабочем месте - в автомагазине. После контрольной закупки метамфетамина сибиряка задержали. У Смышляева обнаружены денежные средства, полученные от продажи наркотиков и небольшой запас зелья.

Однако суда омич так и не дождался, он скрылся заграницей. Все это время сибиряк находился в Сербии. Однако его задержали и доставили в Россию из Белграда.

- На основании запроса Управления МВД России по городу Омску он был объявлен в международный розыск, а в сентябре 2020 года задержан на территории Республики Сербия, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Евгений Смышляев экстрадирован из Белграда в Москву.