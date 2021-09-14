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Общество14 сентября 2021 14:48

Из-за холода в Омске прекратили ходить прогулочные теплоходы

Но дачные маршруты все еще действуют
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске перестали ходить прогулочные теплоходы. Фото: vk.com/omskteplohod

В Омске перестали ходить прогулочные теплоходы. Фото: vk.com/omskteplohod

Сегодня, 14 сентября, в официальной группе «Омский теплоход» сообщили, что прогулочные теплоходы ходить по Иртышу в этом году больше не будут. Причина тому – похолодание.

- Прогулочные рейсы - все! С такими новостями меня встретил родной Омск. Но ничего не поделать - холодная погода не подходит для речных прогулок, - говорится в сообщении.

Несмотря на понижение температуры «дачные» и туристические рейсы продолжат свою работу. Омичи все также смогут добраться до Большеречья. Теплоходы продолжат ходить по вторникам и субботам из города и по средам и воскресеньям в обратном направлении.

Также по летнему расписанию будут курсировать и дачные маршруты. Каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье в 8:00 будут отправляться теплоходы из Омска до СНТ «Зеленый берег».