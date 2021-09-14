Омские паралимпийцы встретились с Путиным в Москве

Омских паралимпийцев наградили государственными наградами в Кремле.

Следом за олимпийскими чемпионами в Москве побывали и призеры паралимпиады в Токио. Здесь также не смогли не заметить заслуги спортсменов из Омска. Чествование чемпионов прошло 13 сентября, в минувший понедельник. Золотых медалистов лично поздравил президент России Владимир Путин.

– Впервые в истории Паралимпиад награды взяли российские фехтовальщики, и взяли невероятно красиво. Медали высшего достоинства в мужском командном турнире шпажистов и в личном первенстве у лидера российской команды Александра Кузюкова. В волевых, бескомпромиссных поединках он одолел трех именитых чемпионов, - оценил успехи омича президент и сделал с ним памятное фото.

Александр Кузюков удостоился ордена Дружбы. Также наград удостоились еще три омича, занявшие второе и третье места на Олимпиаде. Среди них были два серебренных призера Александр Работницкий (легкая атлетика) и Елизавета Сидоренко (плаванье), а также Юлия Майя, завоевавшая бронзу в фехтовании.