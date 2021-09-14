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Общество14 сентября 2021 13:44

Омичей ждет похолодание и первый снег

Непогода придет сразу после короткого бабьего лета
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На севере Омской области обещают первый снег уже на этой неделе.

На севере Омской области обещают первый снег уже на этой неделе.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осень в этом году пришла в Омск довольно быстро. Уже сейчас температура днем не поднимается выше +15, хотя еще только начало сентября. На бабье лето тоже особенно рассчитывать не стоит. Синоптики прогнозируют всего два дня тепла. Около +20 температура поднимется только 15 и 16 сентября, а дальше будет только холодать.

По долгосрочным прогнозам уже на следующей неделе существенно похолодает, днем 20 сентября температура и вовсе может упасть до +5 градусов. Также на Омскую область надвигается циклон, который вполне может принести с собой осадки в виде снега. В городе их не прогнозируют, скорее всего на следующей неделе пойдут дожди, а вот на севере области снег уже может выпасть. Синоптики предсказывают, что это произойдет уже 19 сентября.