В Омске изменили маршрут автобуса №21

Один из автобусов будет ходить дальше. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

В Омске продолжают корректировать работу маршрутов общественного транспорта. На этот раз в администрации сообщили об изменениях в маршруте №21, который ходил от поселка Солнечного до Кожевенного завода. Теперь его продлили, и транспорт будет доезжать до остановки «ДСК-2». Также для удобства пассажиров увеличили количество машин.

Как уточнили в пресс-службе дептранса, в будние дни автобусы будет совершать 43 рейса за день, а в выходные 32 рейса. Интервал движения автобусов обещают в 37 минут. Омичам также напомнили, что сейчас работают сервисы по прогнозу прибытия транспорта, также необходимую информацию можно получить по телефону 78-79-66. Это поможет сократить время ожидания на остановке.