В Омске по набережной планируют запустить пассажирский транспорт

В Омске могут запустить маршруты по набережной, где автобусов не было уже полвека. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Несколько лет назад, когда в Омске меняли маршрутную сеть, по Иртышской набережной уже хотели запустить пассажирский транспорт. Правда, тога речь шла только о маршрутке. Но омичи высказались против такой идеи. Но сейчас к идее общественного транспорта на набережной могут вернуться снова. Поводом для этого стал звонок омича во время беседы с заместителем директора департамента транспорта Омска Игорем Кожуховым на радио «ГТРК Иртыш».

Омич представился жителем набережной и попросил все же запустить автобус от улицы Труда, которая находится за железнодорожным вокзалом по площади Ленина. Он отметил, что во времена СССР такой маршрут уже работал.

- Мы раньше пытались решить этот вопрос. У нас на набережной даже есть заездные карманы для выполнения остановки автобусов. Когда начали обсуждать тему при разработке новых маршрутов, мы планировали запустить маршруты по набережной, но некоторые жители набережной отнеслись отрицательно к тому, что у них под окнами будет ходить общественный транспорт, - ответил слушателю Игорь Кожухов. - Возможно, опасались, что там будут остановочные пункты, и кто-то на них будет курить, мусорить, а набережная для многих – место прогулочное, где люди отдыхают, бегают, - добавил он.

Также есть и сложности с выездом у Ленинградского моста. Там довольно сложный поворот для легкового транспорта, что говорить о газели или автобусе. Если транспорт все же решат запустить, то этот нюанс придется продумать заранее. Игорь Кожухов пообещал слушателю, что возьмет вопрос на заметку и учтет при разработке новых маршрутов.