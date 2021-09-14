Омская пенсионерка перевела мошенникам более трех миллионов

Пенсионерка могла бы избежать проблем, если бы все же дошла до банка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Схема стандартная, ей позвонили из службы безопасности банка и предупредили о несанкционированных списаниях. Женщина даже попыталась отказаться и сообщила, что сама пойдет в банк. Вот только звонивший оказался не робкого десятка и быстро убедил старушку, что кругом враги и сотрудники банка тоже замешаны в преступной схеме. Омичка поверила, когда ей скинули «документ» о плане проведения спецоперации по выявлению мошенников. Для связи женщина записала номер настоящих преступников и для конспирации подписала ласково «сынок».

В общей сложности пенсионерка перевела 3 миллиона рублей и еще взяла кредит на 200 тысяч, который мошенники пообещали выплатить за нее. После этого она отправилась отдыхать. Подозрения появились, когда женщине позвонили из банка и напомнили о задолженности по кредиту. Женщина попыталась связаться с мошенниками, но ей не ответили. Когда проблемы с банком стали очевидными, омичка пошла в полицию. Как отметили в ведомстве, возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.