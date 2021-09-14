Омские нефтепроводчики помогают сибирским больницам

Помощь медицинским учреждениям в западносибирских регионах - одно из ключевых направлений благотворительной деятельности крупного оператора магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов Западной Сибири. Так, например, в прошлом году при финансовой поддержке АО «Транснефть - Западная Сибирь» для клинического медико-хирургического центра (КМХЦ) Омской области был приобретён современный хирургический комплекс для проведения расширенного спектра высокотехнологических артроскопических операций. За полтора года на этом оборудовании врачи центра провели порядка пятиста операций, вернув пациентам радость движения без боли. Востребованная медицинская процедура оказывается бесплатно - в рамках системы обязательного медицинского страхования. Здесь же вскоре в операционном блоке появится новое оборудование - хирургический потолочный светильник. Он будет использоваться для освещения операционного поля при проведении хирургических операций и диагностических исследований. Среди его преимуществ - светодиоды с специальными отражательными элементами, которые дают меньшую нагрузку на органы зрения врачей и позволяют регулировать освещенность рабочего поля.

Как рассказали в АО «Транснефть - Западная Сибирь», не остаются без внимания и другие регионы Западной Сибири. Так, например, В Рыбинскую районную больницу Красноярского края поступила новая энцефалографическая система. Современное оборудование предназначено для экспресс-исследований биоэлектрической активности головного мозга в рамках проведения профессиональных медосмотров и диагностики заболеваний головного мозга. Энцефалограф снабжен системой автоматического описания и составления заключений, что значительно облегчит анализ потенциалов и формирование протокола исследования. Востребованность в оборудовании составляет порядка 300 пациентов в год. Также в больнице уже ведется приём пациентов с использованием новой стоматологической установки, оснащенной всеми необходимыми комплектующими для выполнения стоматологических процедур. С момента установки оборудования уже прошли лечение более 500 человек. Современное медицинское оборудование закуплено на благотворительные средства, выделенные АО «Транснефть - Западная Сибирь». Как рассказала главврач больницы Елена Зюзя, использование новой аппаратуры позволит увеличить количество пациентов, получающих качественную медицинскую помощь, а также выявлять заболевания на самой ранней стадии и своевременно назначать необходимое лечение.

За последние пять лет предприятие направило на модернизацию медучреждений в регионах своего присутствия порядка 33,5 млн рублей.