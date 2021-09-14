Омич от обиды сжег автомобиль, которые угнал его сын

Полицейские смогли найти только обгоревшие остатки от автомобиля. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию обратился 37-летний омич. Он сообщил об угоне его автомобиля ВАЗ-2106 из двора дома на улице 21-я Амурская. Ущерб оценили в 25 тысяч рублей. Сумма, вроде, не большая, а все же неприятно.

Неожиданно для полицейских шестерка нашлась в Горьковском районе Омской области. Вот только была одна загвоздка, она сгорела. Произошло это во дворе дома одного из местных жителей. Он рассказал полиции, что на автомобиле приехал его сын. Парня тоже допросили, но он был крайне удивлен, увидев, что осталось от машины. Он признался, что был в городе на работе и выпил после смены. Тогда и решил доехать до дома первой попавшейся машине. Умелец вскрыл замок, завел шестерку без ключа и к утру добрался до дома. Тогда же он поссорился с отцом и пошел спать. Но машина была еще целой.

После этого в игру вступил обиженный отец. Он подумал, что машина принадлежит сыну, поэтому в отместку несколько раз ударил по капоту топором, а потом облили ее бензином и поджег. Так и оказалось, что возвращать истинному владельцу нечего.

Теперь, как уточнили в пресс-службе полиции, на отца и сына завели по уголовному делу. На младшего за кражу, а на старшего за умышленное уничтожение имущества.