Золото, серебро и рекорд России: омичи отличились на всероссийском турнире по силовому экстриму среди мужчин и женщин

Мероприятие состоялось при поддержке федеральных и муниципальных органов исполнительной власти, АО «Высокие технологии», отеля «Амакс», компаний «Антарес», «Чемпион», Fitness Formula и «СТБ-Охрана».

Ведущим турнира был Михаил Кокляев, популярный атлет, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Главным судьей стал Василий Грищенко, президент «Федерации силового экстрима России».

В соревнованиях участвовали мужская и женская сборные: атлеты из Омска, Ельца, Самары, Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы, Кузнецка, Екатеринбурга, Кургана, Нижнего Новгорода, Курска, Калининграда и Магнитогорска.

В день турнира погода была пасмурной, а температура едва превышала +11 градусов. Но это никоим образом не отразилось на настрое силачей и интересе зрителей. Ведущий дал старт!

И девушкам, и мужчинам предстояло сразиться в пяти непростых упражнениях:

1.«Подъем богатырского бревна» (мужчины – 150 кг, женщины – 60 кг).

2.«Становая тяга автомобиля» для мужчин / «Становая тяга оси Аполлона» для женщин.

3.«Кантовка покрышки» (мужчины – 320 кг, женщины – 160 кг).

4.«Перенос 400 кг богатырского коромысла» для мужчин / «Фермерская Прогулка», 75 кг для женщин.

5.«Буксировка автопоезда» (для мужчин – 10 тонн) / «Буксировка автомобиля» (для женщин – 4 тонны).

На протяжении всего турнира безоговорочными лидерами турнира были Евгений Марков (Омск) и Екатерина Зайцева (Магнитогорск). В каждом упражнении атлеты занимали только первые места, что значительно уменьшило шансы их соперников на победу.

Кроме того, выполнив «Перенос богатырского 400-кг коромысла» за 10.5 сек, Е. Марков не только превзошел свой прошлый результат, но и установил новый рекорд России.

В течение турнира также успешно выступили Артем Тарасов из Санкт-Петербурга, саратовец Евгений Гавриленко и Руслан Мальцев из Калининграда. Среди девушек основная борьба за второе и третье места шла между москвичкой Натальей Кузнецовой, самарчанкой Еленой Винокуровой и омичкой Анной Резиной.

Так, по результатам зачетной таблицы, абсолютным чемпионом второго этапа «Кубка Федерации силового экстрима России» среди мужчин стал омич Евгений Марков, победительницей среди женщин – Екатерина Зайцева из Магнитогорска. И Евгений, и Екатерина выиграли в своем дивизионе пять упражнений из пяти заявленных, что привело их к блестящей победе в своих категориях.

В итоговом мужском зачете серебро взял Руслан Мальцев, бронзовым призером стал Артем Тарасов.

Второе место в соревнованиях среди женщин заняла Анна Резина, Наталья Кузнецова стала третьей.

Турниры по силовому экстриму – это зрелищное, интересное и запоминающееся шоу. Спасибо всем атлетам за яркую борьбу, с нетерпением ждем следующего этапа!