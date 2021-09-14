В Омске отключили систему «Мой Дом», показывающую коммунальные отключения

Вот так сейчас выглядит страница сервиса. Он все еще функционирует, но под другим названием.

Несколько лет успешно функционировала система «Мой Дом». На портале оперативно отображались отключения воды, газа и электричества. Люди могли оперативно узнать, почему произошло отключение и когда примерно все вернется в норму. Но сегодня стало известно, что сервис прекращает работу.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин. В документе говорится о том, что работу сервис прекращает ради соблюдения действующего законодательства. Сейчас информацию еще можно узнать на сайте мэрии во вкладке «Состояние жизнеобеспечения города». Выглядит эта страница также, как и портал «Мой дом», но в шапке стоит другое название. Изменения явно как-то скажутся на работе портала, но как именно, пока не известно.