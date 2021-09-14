Из Омска запустят три регулярных рейса в Казахстан

Омичи смогут улететь в три города Казахстана. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Понемногу Россия начинает возобновлять авиасообщение с другими странами. Из Омска международных вылетов немного, пока это в основном туристические направления. Но, как стало известно после заседания федерального оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, из Омска хотят увеличить количество рейсов в Казахстан.

Сейчас омичи могут улететь только в Нур-Султан, а с 21 сентября разрешили вылеты еще в Павлодар и Петропавловск. Летать они смогут 1 раз в неделю по каждому направлению.

Стоит отметить, что до пандемии авиасообщение поддерживали только со столицей Казахстана. Теперь же направлений стало гораздо больше.