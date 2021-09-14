Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2021 8:57

Из Омска запустят три регулярных рейса в Казахстан

Летать каждый из них будет раз в неделю
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Омичи смогут улететь в три города Казахстана.

Омичи смогут улететь в три города Казахстана.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Понемногу Россия начинает возобновлять авиасообщение с другими странами. Из Омска международных вылетов немного, пока это в основном туристические направления. Но, как стало известно после заседания федерального оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, из Омска хотят увеличить количество рейсов в Казахстан.

Сейчас омичи могут улететь только в Нур-Султан, а с 21 сентября разрешили вылеты еще в Павлодар и Петропавловск. Летать они смогут 1 раз в неделю по каждому направлению.

Стоит отметить, что до пандемии авиасообщение поддерживали только со столицей Казахстана. Теперь же направлений стало гораздо больше.