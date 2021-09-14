Нематоды стало меньше

Управление Россельхознадзора по Омской области в нынешнем сентябре упразднило две карантинные фитосанитарные зоны и отменило карантинный фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде на площади 215 га. Такое решение было принято на основании Федерального Закона «О карантине растений» поскольку на этих территориях очаги карантинного объекта отсутствовали в течение 3 лет (2019-2021гг). Это подтверждалось данными карантинных фитосанитарных обследований должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области.

Изменения коснулись земельных участков на территории Шевченковского сельского поселения Москаленского муниципального района на общей площади 101 га и на территории Екатериновского сельского поселения Москаленского муниципального района, с учетом границ очагов и защитной буферной зоны на общей площади 114 га.