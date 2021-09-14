Кампания по отключению от газоснабжения должников продолжается

Заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Андрей Ульянов

К 1 сентября в Омской области специалисты компании ООО «Газпром межрегионгаз Омск» отключили от сети газоснабжения около 2500 абонентов. Причина – долги за природный газ, которые образовались за два и более месяцев неплатежей. Кампания по отключению должников, использующих газ для отопления, проводится между отопительными сезонами (должников, которые используют газ на пищеприготовление, отключают круглогодично). Газовики планируют ограничить подачу природного газа еще примерно полутора тысячам неплательщиков, если они не погасят задолженность. Отключение от газоснабжения – это крайняя мера, предварительно должникам направляют уведомление о задолженности и последующем отключении. После этого у неплательщиков есть 20 дней, чтобы погасить задолженность и пользоваться дальше услугой газоснабжения.

Подключат не всех

Практический опыт поставщика газа показывает, что при появлении бригады по отключению должники очень быстро находят возможность оплатить накопленный долг. Однако есть и такие абоненты среди должников за газ, которые почему-то считают, что с наступлением нового отопительного сезона им возобновят подачу голубого топлива автоматически, несмотря на долг. Это ошибочное мнение.

– Начало отопительного сезона не гарантирует должникам возобновления газоснабжения, – предупреждает заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Андрей Ульянов. – Подача газа осуществляется только после полного погашения задолженности и оплаты затрат за услугу отключения и подключения к газовой сети (Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549).

Отсидеться за закрытой дверью, не пускать газовиков и переждать их визит у абонентов-должников тоже не получится – есть техническая возможность перекрыть трубу с улицы, даже не заходя во двор дома, или в подъезде, если это квартира. Оптимальный вариант – платить за газ своевременно, а если задолженность образовалась, то не ждать увеличения суммы неплатежей, а обращаться к поставщику газа за реструктуризацией долга.

Умный счетчик решит проблему

Кстати, одна из причин, по которой у людей появляются долги за газ, - несвоевременная передача показаний приборов учета. Если абонент не передает показания до 20 числа текущего месяца, автоматически включается начисление: первые три месяца – по среднему, а потом по нормативу потребления. Это значительно большие суммы, чем на основании показаний счетчика газа.

Решить вопрос своевременной передачи показаний можно, если установить умный счетчик. Это приборы учета нового поколения, которые используют многие абоненты. Умные счетчики самостоятельно отправляют показания смс-сообщением в заданный период времени, и они автоматически попадают в базу данных поставщика газа.

Кстати

Передавать показания счетчика газа следует до 20 числа текущего месяца: на сайте компании www.omskregiongaz.ru, без регистрации, через сервисы «Личный кабинет» или «Передача показаний», по указанному в квитанции адресу электронной почты участка, по телефону колл-центра +7 (3812) 40-72-20 (круглосуточно), смс-сообщением на номер +7-958-854-42-08, формат сообщения: ХХХХХХ [пробел] YYYY, где Х – номер лицевого счета, а Y – целая часть показаний счетчика.

Платить за природный газ нужно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, на сайте компании www.omskregiongaz.ru, без регистрации, через сервисы «Оплата газа» или «Личный кабинет», а также через платежные интернет-сервисы «Все платежи», «Сбербанк онлайн» и другие. Платежи также принимаются во всех отделениях «Почты России», Сбербанка России, «ОТП Банка», «Россельхозбанка».

На заметку

Задать вопрос, оценить ответ

В компании «Газпром межрегионгаз Омск» начал работу колл-центр: +7 (3812) 40-72-20. Операторы центра отвечают на вопросы абонентов по газоснабжению природным газом и принимают показания приборов учета.

По окончании звонка абоненты могут оценить работу оператора.