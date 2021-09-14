Омичи выбирают название для сквера в районе Нефтяников

Проголосовать можно онлайн в соцсетях. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омске решили дать название еще одной зеленой зоне. Расположена она в районе Нефтяников, на пересечении улиц Химиков и проспекта Менделеева. Как отметили в мэрии, при выборе вариантов для голосования учитывали пожелания и предложения местных жителей. В итоге получилось три варианта «Сквер ветеранов-нефтяников», «Сквер Светлый», «Сквер на Менделеева».

Омичи могут отдать свой голос за понравившийся вариант до 25 сентября в группе Советского района ВКонтакте и в Одноклассниках.

Как отметили в администрации города, таким образом в Советском округе назвали 6 скверов и 4 аллеи. Это будет уже седьмой сквер, название которому выберут местные жители.

Пока в голосовании лидирует «Сквер на Менделеева» - 51,9%

На втором месте вариант «Сквер Светлый» - 32,9%

И на последнем месте «Сквер ветеранов-нефтяников» - 15,1% (по данным голосования ВКонтакте).