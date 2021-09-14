Задолженность ТСО Омской области за газ превысила 1,4 млрд рублей

16 апреля 2021 года для улучшения платежной дисциплины был подписан график погашения задолженности за газ, по которому ТСО обязуются снижать просроченную задолженность, полностью оплачивать текущее газопотребление и на 31 декабря 2021 года сократить долги за газ до 724 млн рублей.

- График предполагает лояльный порядок погашения задолженности с учетом финансовых возможностей теплоснабжающих организаций. В первом полугодии для ряда потребителей допускалось контролируемое увеличение задолженности, а во втором должно идти существенное ее снижение. По результатам платежей в августе график не исполнили 17 из 54 ТСО на сумму почти 50 млн рублей, – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антон Сеньков.

Нарушение ТСО платежной дисциплины, увеличение просроченной задолженности за газ, игнорирование графика погашения задолженности, подписанного Правительством Омской области и ООО «Газпром межрегионгаз», могут привести к срыву сроков начала отопительного сезона в ряде районов региона.

О низкой платежной дисциплине теплоснабжающих организаций проинформированы Правительство Омской области, администрации муниципальных районов, мэрия г. Омска и надзорные органы.

Для взыскания задолженности в судебном порядке «Газпром межрегионгаз Омск» проводит претензионно-исковую работу в отношении должников. За 8 месяцев текущего года было подано 170 исковых заявлений на сумму более 900 млн рублей.