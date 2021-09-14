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Общество14 сентября 2021 8:16

Задолженность ТСО Омской области за газ превысила 1,4 млрд рублей

Задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Омской области за потребленный природный газ за год увеличилась на 283 млн рублей и на 1 сентября составила 1,4 млрд рублей.
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16 апреля 2021 года для улучшения платежной дисциплины был подписан график погашения задолженности за газ, по которому ТСО обязуются снижать просроченную задолженность, полностью оплачивать текущее газопотребление и на 31 декабря 2021 года сократить долги за газ до 724 млн рублей.

- График предполагает лояльный порядок погашения задолженности с учетом финансовых возможностей теплоснабжающих организаций. В первом полугодии для ряда потребителей допускалось контролируемое увеличение задолженности, а во втором должно идти существенное ее снижение. По результатам платежей в августе график не исполнили 17 из 54 ТСО на сумму почти 50 млн рублей, – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антон Сеньков.

Нарушение ТСО платежной дисциплины, увеличение просроченной задолженности за газ, игнорирование графика погашения задолженности, подписанного Правительством Омской области и ООО «Газпром межрегионгаз», могут привести к срыву сроков начала отопительного сезона в ряде районов региона.

О низкой платежной дисциплине теплоснабжающих организаций проинформированы Правительство Омской области, администрации муниципальных районов, мэрия г. Омска и надзорные органы.

Для взыскания задолженности в судебном порядке «Газпром межрегионгаз Омск» проводит претензионно-исковую работу в отношении должников. За 8 месяцев текущего года было подано 170 исковых заявлений на сумму более 900 млн рублей.