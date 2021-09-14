Оксана Фадина поздравила омичей с днем города

Создать атмосферу праздника

В этом году праздничные мероприятия, посвященные Дню города, который омичи по традиции отмечают в начале августа, были перенесены на начало сентября. Причина понятна – непростая эпидемиологическая ситуация. И вот 11 сентября глава города дала старт празднованию юбилея Омска, опубликовав на своих страничках в соцсетях видеопоздравление.

- Полтора года мы живем в условиях пандемии. Я, как и вы, устала от жестких ограничений. Всем нам очень хочется праздника, - сказала Оксана Фадина. Мэр сообщила, что администрация города подготовила для омичей интересную культурную программу: концерты звезд российской эстрады, фестивали национальных культур и народного промысла, детский городской праздник и многое другое. Омичи смогут побывать на выставках, ярмарках, мастер-классах и поучаствовать в интерактивных проектах.

- Мы постарались создать в городе атмосферу праздника и очень надеемся, что вы ощутите ее! – отметила мэр.

Что нам дождь!

Значимым и традиционным мероприятием, который, как правило, проходит в период празднования дня города, стал Сибирский международный марафон. В этом году это спортивное состязание проходило в статусе Кубка России и стартовало в воскресенье 12 сентября. Всего в 31-м Сибирском международном марафоне участвовали более 3000 спортсменов из семи зарубежных государств и 46 регионов России.

Оксана Фадина поприветствовала его участников и приняла участие в торжественной церемонии награждения победителей. Первое место среди женщин заняла омичка Марина Ковалева. Она стала абсолютным чемпионом SIM-2021, обладательницей Кубка России и установила новый рекорд соревнований. С этой замечательной победой бегунью тепло поздравила мэр города и сказала, что болела за нее на протяжении всей дистанции в 42 км.

- Трасса SIM проходила по живописной исторической части города. Я надеюсь, что, несмотря на дождливую погоду, участники соревнований в погоне за победой насладились видами Омска. В первую очередь я имею ввиду победу над собой. И уж если мы бегаем зимой, то что нам дождь! – добавила Оксана Фадина.

Замечательный концерт

В организации празднования Дня города городской администрации помогал социальный партнер ООО «Продтехнологии» и торговая марка «Холодушка», которые организовали в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Здесь «Холодушка» вместе с омичами отметила свое 15-летие.

– Сегодня «Холодушка» подарила нам замечательный концерт, но первый свой подарок компания сделала омичам летом: построила в парке имени 30-летия ВЛКСМ пешеходный светомузыкальный фонтан. Конечно, сейчас у фонтана уже стало тише, но летом ребятишки проводили там дни напролет и счастливый детский смех звучал беспрерывно! Вместе с нашим социальным партнером мы планируем и дальше развивать эту территорию, - уверена Оксана Фадина.

Мэр Омска поблагодарила компанию и сказала, что именно так и поступают настоящие сибиряки: в свой день рождения дарят подарки друзьям. Речь идет об организации концерта популярного дуэта Artik&Asti на Соборной площади. На нем перед омичами также выступил актер и музыкант Владимир Селиванов, известный как VAVAN. А перед началом концерта Оксана Фадина лично поздравила омичей с Днем города.

- Омску исполнилось 305 лет. Но что такое 305 лет для города? На самом деле Омск такой же молодой, как те, кто собрался сегодня на Соборной площади, - обратилась к собравшимся мэр. - Наш город силен своими талантливыми людьми, нашими олимпийскими чемпионами, лауреатами международных конкурсов, выдающимися учеными. Сегодня мы дали старт празднованию Дня города. Это празднование продлится неделю, потому что есть определенные сложности. История города, как и история любого человека, всегда пишется непросто. Бывают трудные времена, но мы их обязательно преодолеем! Я хочу пожелать вам улыбок, счастья, доброты и заботы по отношению друг к другу, веры в лучшее и друзей, которые будут идти с вами в ногу. Мы с вами всегда будем двигаться только вперед!