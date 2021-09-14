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Общество14 сентября 2021 4:19

В пожаре в многоэтажек в Бурятии погиб омич

Ещё один серьёзно пострадал, а одному удалось спастись
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Трагедией обернулась для трех омичей командировка в небольшой город Горноозерск в Бурятии. Омичи предположительно приехали на Горноозерск ГРЭС. Для отдыха они снимали небольшую квартиру в многоэтажке в 6 микрорайоне города.

Именно там и произошёл пожар 12 сентября. В это время все трое уже спали. Один из омичей почувствовал запах гари и отправился будить товарищей. Одного разбудить не удалось, он, к сожалению, погиб. Второго коллегу разбудить удалось, но он серьёзно пострадал от огня и получил 85% поражения кожи. Сейчас он находится в больнице, сообщают местные издания. Проснувшийся раньше всех омич единственный смог спастись. Предварительной причиной возгорания называют замыкание электромроводки. Но в этом ещё предстоит разобраться.