На трассе под Омском в ДТП погибли двое

Малолитражку от удара разорвало на части. ФОТО: Госавтоинспекция по Омской области

Жуткая авария произошла днем на трассе Омск – Тара, которую в народе уже давно прозвали дорогой смерти. Все случилось в районе 102 километра. Автомобиль «Ока» с пенсионерами в салоне стоял на обочине. В какой-то момент 69-летний водитель начал движение. Однако мужчина не убедился в безопасности маневра, сзади на приличной скорости ехала «Тойота Авенсис».

Из-за того, что малолитражка не уступила дорогу иномарке, произошла авария. От удара «Оку» буквально разорвало на две части. Шансов выжить у людей в машине не было. В ДТП скончались 69-летний шофер малолитражки и его 71-летняя пассажирка. В Госавтоинспекции опубликовали страшные кадры с места аварии.

- 57-летний водитель «Тойоты» и его 54-летняя пассажирка с полученными травмами были доставлены в больницу, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

57-летний водитель «Тойоты» и его 54-летняя пассажирка с полученными травмами были доставлены в больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.