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Общество13 сентября 2021 14:50

Омич обиделся на работодателя и угнал его автомобиль

но далеко уехать не удалось, догнал воришку сам владелец авто
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Полицейским парень объяснил, что не планировал угон специально

Полицейским парень объяснил, что не планировал угон специально

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 37-летний бизнесмен, занимающийся переработкой вторсырья. Небольшой цех находится на Пушкинском тракте, там несколько человек сортируют бутылки, коробки и мешки. Их-то и приехал проверить владелец бизнеса. Все было в порядке, кроме одного. 22-летний сотрудник был пьян. Хозяин разозлился и выгнал молодого человека.

Месть не заставила себя долго ждать. Парень вышел за ворота, сел в чужой автомобиль у уехал. Услышав хлопок дверей машины бизнесмен выбежал следом и даже успел открыть дверь, но вынуть ключ не смог. Но на этом бизнесмен сдаваться не стал, он отправился в погоню за работником смог таки остановить его на улице Королева, но парень сбежал, бросив машину.

Как сообщили в пресс-службе полиции, молодого человека нашли через 2 часа. Свой поступок он объяснил не злым умыслом, а алкогольным опьянением. Уголовное дело на него все же завели, парню может грозить до 7 лет лишения свободы.