Для больных ковидом омичей откроют дополнительный избирательный участок

Проголосовать больные ковидом смогут прямо в стационаре. Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем скоро состоятся выборы в Госдуму. Омичи, как и вся страна, отправятся на избирательные участки. В этом году дополнительный участок для голосования сделают и для ковидных пациентов. Организовать его согласились в ГБ-1, где большое количество коек для больных COVID-19.

Как отметил председатель избирательной комиссии Омской области Олег Нестеренко, больные смогут проголосовать не выходя из красной зоны. Все документы останутся там же. Бюллетени проверят, голоса подсчитают, а данные отправят в избирательную комиссию по почте. На том же участке могут проголосовать и медики, работающие с ковидом.