Ковидом в Омской области за сутки заболел 371 человек

Коронавирус продолжает активно распространяться до региону. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области за прошедшие сутки общее число больных ковидом выросло до 78 189 человек. За сутки прибавился 371 человек. 289 из них будут лечиться дома, а 82 из них отправились в больницы.

Существенно снизилось количество выздоровевших омичей. До выходных каждый день фиксировали по 400 человек, а в понедельник выписали всего 150.

К сожалению, люди продолжают умирать из-за вируса. За прошедшие сутки он унес жизни 9 человек. Общее число умерших в Омской области достигло 2 090 человек.

В прививочной компании поучаствовали в общем 599 008 человек, оба компонента прививки поставили уже 514 670 человек, остальные ждут вторую часть вакцины.