Западносибирское нефтепроводное предприятие вошло в тройку лучших отечественных организаций по охране труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подвело итоги конкурса «Успех и безопасность - 2021». На всероссийском уровне АО «Транснефть - Западная Сибирь» заняло второе место в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 5000 человек)».

Награждение победителей состоялось в торжественной обстановке в рамках Всероссийской недели охраны труда в г. Сочи.

Конкурс «Успех и безопасность» проводится под эгидой министерства с 2016 года. Ежегодно в нем принимают участие порядка 6 тысяч организаций и учреждений различных форм собственности. Цель - привлечение внимания общественности и работодателей к решению вопросов охраны труда, а также к изучению и распространению передового опыта и эффективных методик ведущих предприятий страны в области безопасного производства.

Конкурсная комиссия оценивала условия труда на рабочих местах, отсутствие травматизма и профессиональных заболеваний, затраты на мероприятия по обеспечению охраны труда, организацию профилактической работы и привлечение работников к функционированию системы управления охраной труда, техническое оснащение учебных классов, обучение работников, внедрение передовых информационных технологий. Показатели оценивались в динамике за три года.

«Наше предприятие неоднократно подтверждало высокую эффективность существующей системы охраны труда, завоевывая первые места областного конкурса «Лучший работодатель Омской области». «Транснефть - Западная Сибирь» на постоянной основе ведет активную профилактическую работу и работу по оздоровлению сотрудников, внедряет современное технологическое оборудование и автоматизирует производственные процессы. Победа во всероссийском конкурсе в очередной раз дала коллективу возможность продемонстрировать развитую корпоративную социальную ответственность, культуру безопасности, достижения по улучшению условий труда», - отметил генеральный директор Олег Чепурной.

Только в 2021 году АО «Транснефть - Западная Сибирь» планирует направить на комплексные мероприятия по охране труда 312 млн рублей. Почти половина этой суммы будет направлено на приобретение специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты. Кроме того, закупаются современные переносные приборов контроля и сигнализации уровней ПДК, ведется модернизация производственных систем вентиляции и кондиционирования, освещения, санитарно-бытовых помещений.