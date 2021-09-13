В Омске от клеще обработают более 100 парков и скверов

В Омске зеленые зоны к осени обработали от клещей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пусть лето в Омске подошло к концу, отдыхать в парках и скверах омичи продолжат еще долго. Поэтому в городе традиционно осенью обработают зеленые зоны от клещей. К обработке приступили еще 25 августа, по информации пресс-службы мэрии.

Планируют обработать 101 зеленую территорию. В список вошли все популярные у омчей парки, скверы и бульвары. На обработку от паразитов всех территорий потратят около 527 тысяч рублей.

- Главная задача проводимых мероприятий — создание неблагоприятных условий для развития клещей и недопустимость заражения граждан клещевым энцефалитом, - отметили в пресс-службе мэрии.