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Общество13 сентября 2021 10:54

В Омске внедорожник налетел на ограждения на Метромосту

один из водителей был пьян, второй попал в больницу
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Авария произошла на въезде на Метромост.

Авария произошла на въезде на Метромост.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувшее воскресенье оказалось богато на ДТП, в которых пострадали люди. О еще одном сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области. По их информации авария на Метромосту произошла вечером в 19:25. Предварительно известно, что водитель «Тойоты Ипсум» не справился с управлением при въезде на мост со стороны улицы Орджоникидзе и наехал на ограждение. После этого его отбросило на проезжавший мимо «Ниссан Х-Трейл».

В результате ДТП 40-летний водитель «Тойоты» попал в больницу с тяжелыми травмами, а на 46-летнего водителя «Ниссана» составили административный протокол, оказалось, во время аварии он был пьян. По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой выяснят все обстоятельства произошедшего.

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ДТП на Метромосту в Омске
ДТП на Метромосту в Омске