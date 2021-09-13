В Омске внедорожник налетел на ограждения на Метромосту

Авария произошла на въезде на Метромост. Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувшее воскресенье оказалось богато на ДТП, в которых пострадали люди. О еще одном сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области. По их информации авария на Метромосту произошла вечером в 19:25. Предварительно известно, что водитель «Тойоты Ипсум» не справился с управлением при въезде на мост со стороны улицы Орджоникидзе и наехал на ограждение. После этого его отбросило на проезжавший мимо «Ниссан Х-Трейл».

В результате ДТП 40-летний водитель «Тойоты» попал в больницу с тяжелыми травмами, а на 46-летнего водителя «Ниссана» составили административный протокол, оказалось, во время аварии он был пьян. По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой выяснят все обстоятельства произошедшего.