В Омске начали дорожать овощи и фрукты

Цены на некоторые продукты в Омске начали расти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году лето закончилось даже слишком быстро. Погода больше не порадует теплом, на следующей неделе уже дадут отопление. Почувствовать осень омичи могут не только благодаря погоде, но и благодаря ценам в магазинах.

Как сообщают специалисты департамента экономической политики, с началом похолодания стали расти в цене и сезонные овощи. Так цена на огурцы выросла с 35 до 40 рублей, на помидоры ценник теперь составит 62 рубля. Незначительно подорожали морковка, лук и капуста.

Среди других продуктов существенное подорожание отметили на сгущенное молоко на 6,5 процентов, молоко и сметану на 4%, а так же 4,8% на сахар. Сейчас килограмм сахара в среднем стоит около 51,5 рублей. Из непродовольственных товаров цены поднялись только на зубную пасту.