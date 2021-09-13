Жильцы 40 домов в центре Омска остались без горячей воды

Омичи на день остались без горячей воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На улице холодает, до начала отопительного сезона еще далеко, а жители 42 домов в Омске остались без горячей воды. По данным портала «Мой дом» сегодня утром горячую воду отключили по следующим адресам:

- Комбинатская, 46;

- Полевая, 95;

- проспект Мира, 112, 131, 131а, 157, 159, 161, 163, 163а, 163б, 165, 165/1, 165/2, 165а, 165б, 165в, 165г, 165д, 167, 167/1, 167а, 167б, 169, 169в, 171, 173/1, 173/2, 173/3; Попова, 1, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 7, 9, 11;

- Забайкальская, 12, 20, 27, 27а, 29;

- Пригородная, 5, 5/1, 15, 15/1, 17, 19, 20, 21, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 25/1, 25/2, 27, 29, 29/1, 29/2;

Сервис сообщает о ремонтных работах на теплопроводе, которые планируют закончить в 17:00. Также без воды остаются жильцы домов на улицах Карбышева, Академика Павлова и Гризодубовой. Там отключения связаны с профилактическими работами на водопроводе.