«Ростелеком» продолжает реализацию второго этапа устранения цифрового неравенства в Омской области

В пяти населенных пунктах Омской области завершаются работы по установке базовых станций в рамках реализации второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Мобильная связь и беспроводной интернет скоро появятся в селах Екатериновка и Журавлевка Тевризского района, селе Кисляки Называевского района, селе Прогресс Полтавского района и в деревне Первый Шаг Черлакского района.

«Мы привыкли постоянно быть на связи, нам всегда нужен под рукой быстрый интернет. Именно поэтому реализация программы устранения цифрового неравенства столь актуальна. Базовая станция в селе Прогресс не только сделает устойчивой мобильную связь по дороге регионального значения Полтавка – Омск, но также обеспечит малые населенные пункты доступным качественным интернетом, что значительно улучшит качество жизни населения», — подчеркнул Александр Милашенко, глава Полтавского района Омской области.

Первая в стране базовая станция по проекту УЦН 2.0 была запущена в пилотном режиме весной этого года в деревне Редкое Называевского района Омской области. Всего до конца этого года услуги связи станут доступнее в 19 населенных пунктах региона. По четыре базовых станции появятся в Тевризском и Тарском районах, три — в Называевском, два — в Большеуковском. По одному сооружению «Ростелеком» построит в Полтавском, Черлакском, Муромцевском, Омском, Марьяновском и Седельниковском районах.

«Омский филиал “Ростелекома” в этом году завершает первый этап проекта устранения цифрового неравенства, благодаря чему общественные точки доступа Wi-Fi станут доступны для жителей 260 малых сел с численностью от 250 до 500 человек. Расширение программы УЦН позволит сделать связь еще доступнее и размыть границу между городом и селом в плане доступности цифровых услуг», — отметил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

«Путь развития универсальных услуг связи от таксофона до базовых станций сотовой связи, тот темп, с которым цифровые технологии охватывают малые и труднодоступные населенные пункты, — наша общая заслуга. Доступность услуг связи с каждым днем становится ощутима для каждого жителя региона», — отметил Андрей Ключенко, первый заместитель министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области.

В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и компания «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. После этого цифровой провайдер приступил к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах, в которых проживает от 100 до 500 человек.

Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны. До конца 2021 года базовые станции появятся в 1 198 российских поселках, селах и деревнях. В Сибири в проект этого года вошли 203 населенных пункта. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в проекте в качестве центра компетенций.