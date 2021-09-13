До конца года в Омске поставят 236 новых остановок

Омичам больше не придется искать, где укрыться от непогоды на остановке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнее время омичи часто стали жаловаться на то, что из-за демонтажа старых киосков на автобусных остановках теперь негде спрятаться от дождя и ветра. Часто навесы на остановках общественного транспорта были частью киосков, поэтому владельцы убирали их вместе.

В администрации сообщили, что до конца года установят 236 навесов на 135 остановках автобусов и трамваев. Как уточнили в мэрии, остановки будут двух типов из металлпрофиля и каленого стекла. Все оборудуют информационными щитами, скамейками и урнами. Также в рамках программы «Доступная среда» на 22 остановках оборудуют пандусы, уложат тактильную плитку и комплексно отремонтируют прилегающие территории.

- По предложениям администраций округов на месте многих «вынесенных» конструкций (из НТО и навеса) устанавливаются новые теплые остановочные комплексы, - рассказал исполняющий обязанности начальника отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства администрации города Омска Артур Файков.