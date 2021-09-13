Под Омском подросток устроил аварию и отправил в больницу троих человек

За рулем "Тойоты" оказался 16-летний подросток.

Накануне, 12 сентября, серьезная авария с пострадавшими произошла в городе Калачинске, райцентре Калачинского района Омской области. Сообщение поступило в местную полицию в 15:00.

На месте следователи выяснили, что столкновение произошло между легковушкой "Тойота" и грузовой Газелью. Скорее всего, виновником ДТП стал водитель иномарки, оказавшийся местным 16-летним подростком. После столкновения в больницу попали четыре человека: водитель "Тойоты" и его пассажирка, личность которой устанавливается и водитель и пассажир Газели.

Как отметили в пресс-службе Госавтоинспекции, сейчас по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут выясняться все причины и обстоятельства произошедшего.