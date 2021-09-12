В омских больницах за сутки от ковида скончались семеро пациентов.

Остается напряженной эпидемиологическая обстановка в Омской области. Цифры по коронавирусу все еще высокие. Появились свежие данные оперштаба и минздрава. За прошлые сутки заразились ковидом 373 человека. Всего переболело уже более 57 тысяч человек.

За сутки коронавирус унес жизни 7 пациентов - все они скончались в омских больницах. Всего с начала пандемии, по данным регионального минздрава, от ковида умерло уже 2 073 омича. Официальные цифры Росстата при этом выше в несколько раз.

Добавим, что из-за пандемии омские власти даже перенесли празднование Дня города с августа на сентябрь.