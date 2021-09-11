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Происшествия11 сентября 2021 8:53

В аварии маршрутки под Омском пострадали два человека

Разбитые машины перегородили часть дороги
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Разбитые машины перегородили часть дороги.

Разбитые машины перегородили часть дороги.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

О серьезной аварии на одной из омских трасс стало известно накануне. Недалеко от Марьяновки в пятницу вечером маршрутка «Омск-Полтавка» попала в ДТП. Микроавтобус «Форд Транзит» столкнулся с ВАЗ-2107. Разбитые машины перегородили часть дороги.

Как уточнили в пресс-службе омской полиции, обе машины ехали в попутном направлении. Очевидно, что причиной аварии стали плохие погодные условия. Весь день шел сильный дождь.

В легковушке ехала пара пенсионеров - 62 и 65 лет. Они получили различные травмы и им понадобилась помощь врачей. Пострадавших увезли в больницу. При этом никто из 17 пассажиров маршрутки не пострадал. Полиция проводит проверку по факту этой аварии под Омском. Устанавливается виновник.