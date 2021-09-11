В ТЦ «Омский» оставили только одни «двери-убийцы»

ФОТО: omchanin.livejournal.com

В администрации ТЦ "Омский", который является старейшим торговым центром города, продолжают избавляться от своих легендарных дверей. Из-за большого веса распашные двери в народе прозвали "дверями-убийцами". Не один омич получал увесистые удары этими створками.

Как сообщают пользователи соцсетей, в администрации ТЦ убрали эти двери еще с одной стороны. Таким образом, они остались на входе лишь с одной стороны - с улицы Гусарова.

Добавим, что ТЦ "Омский" открылся в 1984 году. Двери были установлены именно тогда и служили верой и правдой до сих пор. Но потихоньку администрация ТЦ от них решила отказаться.