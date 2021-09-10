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Общество10 сентября 2021 13:43

Омичка обокрала друзей, пока они искали ее мужа

Женщина забрала из квартиры золотые украшения хозяйки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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полицейские сразу после разговора с потерпевшей заподозрили в краже ее подругу.

полицейские сразу после разговора с потерпевшей заподозрили в краже ее подругу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запутанным получилось дело о пропаже у 42-летней жительницы Таврического района золотых украшений. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что недосчиталась в шкатулке нескольких из них. Но в дом никто не вламывался, а подозрительных визитов накануне не было.

В полиции выяснили, что за день до этого в гостях у потерпевшей побывала супружеская пара. Во время дружеских посиделок между гостями разгорелась ссора, после чего мужчина ушел. Опасаясь за его состояние, хозяева дома отправились на его поиски, а взволнованную жену ушедшего оставили одну. Как предположили полицейские, именно в это время гостья совершила кражу.

Как отметили в пресс-службе ведомства, на допросе подозреваемая отрицать вину не стала. Она призналась, что пока приятели искали ее мужа, забрала из шкатулки браслет, серьги и три кольца. Когда все трое вернулись, она спрятала украшения в сумке. Утром часть из них омичка вернула на место, а другую сдала в ломбард. Общую сумму ущерба оценили в 85 тысяч рублей. Сейчас на женщину завели уголовное дело по статье «Кража».