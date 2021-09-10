Из-за празднования Дня города в Омске запретят торговать алкоголем

Во многих омских магазинах в ближайшие выходные нельзя будет купить алкоголь.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Уже традиционно в Омске в местах проведения массовых мероприятий запретят торговать алкоголем. Этот закон приняли в 2005 году и с тех пор ему следуют. Поблизости от праздничных мероприятий затариться выпивкой не получится и в грядущие выходные. 12 сентября запланирован марафон и концерт группы Artik & Asti. В местах, где запланированный массовые мероприятия, на старте и еще в нескольких точках, продажа алкоголя будет запрещена. Не получится купить даже слабоалкогольные напитки.
В администрации города озвучили список локаций, рядом с которыми нельзя будет торговать спиртным:
- Любинский проспект;
- сквер Дзержинского;
- Соборная площадь;
- Театральный сад;
- «Омская крепость»;
- территория спортивной школы «Красная звезда»;
- площадка у памятника Михаилу Ульянову;
- улица К. Либкнехта;
- улица Музейная;