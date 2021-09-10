Из-за празднования Дня города в Омске запретят торговать алкоголем

Во многих омских магазинах в ближайшие выходные нельзя будет купить алкоголь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже традиционно в Омске в местах проведения массовых мероприятий запретят торговать алкоголем. Этот закон приняли в 2005 году и с тех пор ему следуют. Поблизости от праздничных мероприятий затариться выпивкой не получится и в грядущие выходные. 12 сентября запланирован марафон и концерт группы Artik & Asti. В местах, где запланированный массовые мероприятия, на старте и еще в нескольких точках, продажа алкоголя будет запрещена. Не получится купить даже слабоалкогольные напитки.

В администрации города озвучили список локаций, рядом с которыми нельзя будет торговать спиртным:

- Любинский проспект;

- сквер Дзержинского;

- Соборная площадь;

- Театральный сад;

- «Омская крепость»;

- территория спортивной школы «Красная звезда»;

- площадка у памятника Михаилу Ульянову;

- улица К. Либкнехта;

- улица Музейная;