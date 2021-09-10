Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2021 12:29

Омичи смогут улететь прямыми рейсами в Египет уже в сентябре

Прямое авиасообщение возобновляют после пандемии
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Для полета необходим отрицательный тест на ковид или сертификат о вакцинации.

Для полета необходим отрицательный тест на ковид или сертификат о вакцинации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы уже рассказывали о том, что компания Nordwind планирует напрямую летать из Омска в Египет. Из-за пандемии популярное у омичей направление полетов было закрыто, но сейчас его открывают снова. Стало известно, что первый чартер отправится из омского аэропорта 17 сентября по маршруту Хургада – Омск – Шарм-эль-Шейх, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В октябре запланировано сразу 5 рейсов, но точные даты пока уточняются. Омичам напоминают, что для въезда в Египет необходимо сделать ПЦР-тест не позднее, чем за три дня до вылета, а тем у кого есть сертификат о прививках достаточно просто предоставить его.