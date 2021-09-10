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Общество10 сентября 2021 12:03

Сотрудники Россельхознадзора Омской области приняли участие во всероссийском субботнике «Зеленая Россия»

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10 сентября 2021 года сотрудники Россельхознадзора приняли участие во всероссийском субботнике «Зеленая Россия». На территории Управления (ул. Училищная, 10) и БУЗОО городская поликлиника №3 г. Омска (ул.Вильямса, 26А) общими силами был наведен порядок, высажены саженцы сосны и березы, 40 корней многолетних цветов.

Данное мероприятие проведено в рамках экопроекта общероссийского движения «Зеленая Россия», с 2013 года в подобных субботниках приняли участие более 18 млн. человек во всех регионах РФ, высажены миллионы деревьев в рамках проекта «Лес Победы».

Во всех регионах отделения МЧС, МВД, Минюста, организации Минпросвещения, отделения Газпрома, РЖД и многие другие участвуют в субботнике «Зеленая Россия».