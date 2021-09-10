Ковидом в Омской области заболели 372 человека за сутки

В Омске количество выздоровевших от ковида растет быстрее, чем заболевших. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным омского минздрава, в Омской области действительно наметилось небольшое снижение числа заболевающих коронавирусом. За сутки зафиксировали 372 новых случая. Больничные койки пополнили 67 омичей. Всего с начала пандемии зафиксировали уже 77 073 заболевших.

Выздоровели за сутки 403 человека, с начала пандемии врачи выписали 56 737 человек. В последнюю неделю число выздоровевших каждый день держится выше четырехсот.

К сожалению, умерли от ковида за сутки еще 7 омичей. За все время пандемии вирус унес 2 066 жизней.

В прививочной компании поучаствовал 595 711 человек. Полностью вакцинироваться успели 510 577 омичей.