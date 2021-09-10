Омский врач-офтальмолог покорила Эльбрус

Врач принесла с собой на вершину флаг больницы. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Недавно омичи оказались на вершине высочайшей горы Европы – Эльбруса. Вершину покорила омский врач-офтальмолог Екатерина Калижникова, благодаря ей на пике побывал и флаг «Клинической офтальмологической больницы им. В.П.Выходцева». Девушка смогла подняться на высоту 5 642 метра.

Как уточнили в пресс-службе минздрава, девушка увлеклась альпинизмом три года назад. За это время она успела набраться достаточно опыта, чтобы покорить Эльбрус. Но останавливаться на достигнутом врач не собирается. В планах у Екатерины совершить восхождение на другую гору. Она будет чуть ниже Эльбруса. Следующей целью медика стал турецкий Арарат высотой 5 137 метров.