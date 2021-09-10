Омичи пожаловались на отсутствие навесов на трамвайных остановках

Омичи недовольны состоянием трамвайных остановок. Фото: ВКонтакте

В Омске продолжают истекать контракты на аренду земель под торговыми павильонами на остановках. Их постепенно демонтируют по всему городу. Где-то новые остановки ставят довольно быстро, а где-то этот процесс затягивается. Так, например, получилось с павильоном на остановке «Старозагородная роща». Обычно жалуются омичи только на остановки вдоль автобусных маршрутов, но сейчас накипело у тех, кто пользуется другими видами транспорта.

- Почему остановочные павильоны устанавливают только по пути следования маршруток и автобусов? А на трамваях не ездят? Под проливным дождем, палящим солнцем люди стоят по 20-30 минут в ожидании нужного маршрута ! Снесли киоски, которые были на остановках и люди там под небольшими навесами прятались, а взамен ничего не появилось, - написала в соцсетях разгневанная омичка. Возмутило женщину ситуация с навесом на остановке «Котельникова».

В комментариях ее поддержали и другие пассажиры, отметив, что с трамвайными остановками в целом довольно много проблем, большинство выглядят неухоженными.

- Полностью поддерживаю. Взять любую трамвайную остановку, неухоженная, даже лавочек нет, где можно присесть, ожидая трамвая, пример ост. Первомайский рынок, и так любую остановку взять, - написала в комментариях другая омичка. Жители привели еще несколько примеров остановок, где нет никакого навеса. Среди них оказались «Рыбачий поселок», «Лермонтова», «Стрельникова», «Учхоз».