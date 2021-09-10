Бывшего фельдшера омской колонии, проносившего на зону сотовые, самого отправили за решетку

Медика-взяточника отправили к колонию на 3,5 года. Фото: Анастасия Осипова

В Омске вынесли приговор бывшему фельдшеру ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН России. В суде установлено, что, занимая должность в исправительном учреждении, мужчина использовал служебное положение и за взятки проносил зэкам сотовые, а также зарядки для них и сим-карты.

В общей сложности с августа 2019 по мая 2020 года он «заработал» таким образом 60 тысяч рублей. Потом все открылось. Преступление раскрыла служба собственной безопасности УФСИН.

– Вину в совершении инкриминируемых преступлений мужчина признал в полном объеме, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Куйбышевский районный суд Омска назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных, государственных и муниципальных органах, связанные с выполнением функций представителя власти на срок 3 года 6 месяцев. Также с него в доход государства взыскана сумма взяток.

Приговор не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.