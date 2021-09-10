Омский минстрой ищет перевозчиков на маршруты до Лузино

Контракты на перевозки планируют заключить до 31 декабря. Фото: vk.com/omskminstroy

На сайте госзакупок появился аукцион на выполнение работ по перевозке пассажиров из Омска в Лузино по маршруту № 123 (ж/д-вокзал – Лузино). Напомним, ранее этим занимался «Омскоблавтотранс».

По условиям контракта подрядная организация обязана предоставить для работы на этом маршруте три «пазика». Они должны ходить ежедневно с 05.00 до 21.20. Первоначальная цена контракта, который будет заключен до 31 декабря, – чуть более 2 млн рублей.

Также ищут перевозчиков еще на два муниципальных пригородных маршрута № 214 («Мега» – СНТ «Здоровье»), № 336 («Дом туриста» – Харино).

Заявки от участников принимаются до 17 сентября.