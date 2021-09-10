Житель Омской области поссорился с женщиной и решил сжечь ее дом вместе с хозяйкой

Огонь очень быстро распространился по дому. Фото: Артем КИЛЬКИН

Инцидент произошел на Комсомольской улице в Тюкалинске еще 12 августа. 38-летний местный рецидивист поссорился со своей знакомой. Поздно вечером он решил ей отомстить и не придумал лучшего способа, как сжечь ее дом вместе с хозяйкой.

Пироман импровизировал. На идею его вдохновила шуба, лежавшая сенях. Мужчина запер вход в дом, подложил под дверь шубу и поджег ее. После этого скрылся.

Хозяйке пришлось выбираться из своего горящего дома через окно. В результате ЧП никто не пострадал. Однако потерпевшая осталась без крыши над головой. Огонь моментально распространился по всей постройке, и она очень быстро сгорела дотла.

Сейчас проверка по факту случившегося уже завершена.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Подозреваемый – ранее неоднократно судимый житель поселка Октябрьский Тюкалинского района признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сумма причиненного материального ущерба составила более 570 тысяч рублей.