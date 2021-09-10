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Общество10 сентября 2021 8:20

В Омской области внучка пришла навестить пожилую бабушку и украла у нее золотые кольца

Теперь 28-летнюю сельчанку ждет суд
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Подозреваемую уже задержали и допросили.

Подозреваемую уже задержали и допросили.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неприятная история приключилась с 80-летней жительницей Кормиловского района. Ее пришла навестить 28-летняя внучка. Впрочем, такая неожиданная забота о престарелой родственнице оказалась корыстной. После ухода гостьи старушка не смогла найти два золотых кольца и пошла в полицию.

– Фигурантка призналась в содеянном и пояснила, что кражу совершила днем, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Похищенные ювелирные изделия подозреваемая сдала в ломбард, вырученные деньги потратила на личные нужды. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ «Кража». Сумма причиненного ущерба составила 13 тысяч рублей.