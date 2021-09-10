Ночью в Омске сгорели три соседних дома

Пожар охватил три дома и оставил без крыши четыре семьи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Сегодня, 10 сентября, ранним утром загорелись несколько соседних домов в Ленинском округе. Частные дома вспыхнули, как спички. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены три частных дома, один из которых был двухквартирным. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров. Горели не только дома, но и хозяйственные постройки: баня и сарай.

Люди в огне не пострадали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Предварительно причиной пожара стали нарушения в монтаже электрооборудования.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, локализовать пожар удалось в 4:52, а ликвидировать открытое горение в 5:21. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 10:52. К счастью, о пострадавших во время пожарных не сообщали. Теперь хозяевам придется долго подсчитывать ущерб и решать вопросы с жильем, многие дома выгорели почти полностью. Предварительно причиной возгорания назвали нарушение правил монтажа электрооборудования.

В тушении от МЧС принимали участие 44 человека и 10 специальных машин.