Омские предприниматели получат бонусы на отопление

В Омске стартует акция «Платишь за тепловую энергию вовремя - получаешь бонусы!» для организаций малого и среднего бизнеса. АО «Омск РТС» предоставит победителям бонусами 5% от суммы начислений за тепловую энергию с октября 2021 года по апрель 2022 года.

Принять участие в акции могут организации малого и среднего бизнеса, чье фактическое потребление за отопительный сезон 2021-2022 гг. не превысило 80 тысяч рублей.

Что необходимо для участия?

- Иметь действующий договор теплоснабжения с АО «Омск РТС»;

- Своевременно оплачивать текущие начисления, авансовые платежи с 1 октября 2021 года по 1 мая 2022 года;

- Не иметь задолженности за тепловую энергию, пени, штрафы на 10 мая 2022 года.

По итогам акции с помощью генератора случайных чисел среди выполнивших все условия будут выбраны 20 компаний-победителей. Они получат в виде бонусов 5% от суммы начислений за период с октября 2021 года по апрель 2022 года.

Вопросы о проведении акции можно задать по телефонам (3812) 94-54-55, 94-54-52, или по электронной почте: luchinkina_ea@omskrts.ru.

- По нашим данным к числу потенциальных участников акции относятся более 3 тысяч компаний города. Большинство из них и так исправно оплачивает начисления за тепловую энергию. Поэтому бонусы в случае победы станут для них приятным поощрением. Тех же, кто относится к числу должников, мы призываем к платежной дисциплине. Ведь от своевременной оплаты напрямую зависит качество ежегодной подготовки к отопительному сезону, - говорит заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько.

Подробная информация об организаторе и правилах проведения акции размещена на сайте АО «Омск РТС» omskrts.ru в разделе «Потребителям/ Юридическим лицам/ Акции» https://www.omskrts.ru/users/legal_person/promo/15241