Омский Роспотребнадзор хочет отстранять от работы сибиряков, не привитых от гриппа

В обязательном порядке хотят прививать учителей, врачей, воспитателей и студентов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К обязательной вакцинации от ковида для некоторых категорий омичей хотят добавить еще и обязательную прививку от гриппа. С инициативой выступил региональный Роспотребнадзор. Как выяснилось, в ведомстве озабочены предстоящим сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Поэтому санитарные врачи предлагают вакцинировать от гриппа некоторые категории граждан. В случае, если омич не делает прививку, его могут отстранить от работы или учебы. В Роспотребнадзоре предлагают реагировать жестко.

Правда, касается это не всех. Как сообщает "СуперОмск" со ссылкой на документ, подписанный главой Роспотребнадзора Александром Кригой, требовать обязательную вакцинацию от гриппа будут от работников образовательных учреждений: учителей, преподавателей, воспитателей и прочих сотрудников. Это же требование относится и к студентам вузов и училищ.

Кроме того, привиться от гриппа обязаны и все медики. Причем сделать это необходимо, как говорится в документе, до 1 ноября. В противном случае сотрудников могут отстранить от работы.