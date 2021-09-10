18 сентября в Омске пройдет салют за 800 тысяч рублей

Много неизвестности в этом году в проведении Дня города в Омске. Мероприятия переносят, разводят по датам или планируют отменить. Все стало ясно относительно недавно.

Марафон и концерт группы Artik & Asti пройдёт в эти выходные 12 сентября. Омичам стоит одеться потеплее, обещают холодную погоду и дождь. А через неделю, 18 сентября, пройдёт концерт Владимира Преснякова. После него, как и планировалось, запустят салют. Этим займётся Омская компания ООО "Пиротехнический двор", сообщает НГС55.

За свои услуги они получат 789 тысяч рублей. Они заняли второе место на торгах, но победитель отказался, поэтому контракт получили омичи. Можно предположить, что выступление Преснякова начнётся, как и у его коллег, в 20:00, будет идти примерно час, а значит, салют запустят примерно в 21:00. В это время сейчас уже достаточно темно, поэтому смотреть салют на светлом небе не придётся. По контракту шоу должно длиться 15 минут.