Скончался корифей омской школы живописи и графики Георгий Катилло-Ратмиров

За два дня до смерти Георгий Сергеевич открыл свою последнюю выставку. Фото: «Либеров-центр»

Грустная новость пришла из омского музея «Либеров-центр». Сегодня, 9 сентября, не стало корифея омской художественной школы, известного далеко за пределами нашего региона живописца и графика Георгия Сергеевича Катилло-Ратмирова. Он умер на 84 году жизни.

– Память о замечательном художнике, графике, педагоге навсегда останется в наших сердцах, – говорится в сообщении, размещенном в официальной группе музея. – Выражаем глубокие соболезнования родным и близким художника. Светлая память.

«КП-Омск» присоединяется к соболезнованиям.

СПРАВКА:

О происхождении фамилии Георгия Сергеевича есть красивая легенда. Его отец Сергей Катилло был родом из дворянской семьи. До 1917 года служил поручиком царской армии в Петрограде. После революции стал актером, как и его жена, и добавил к своей фамилии сценический псевдоним – Ратмиров (в честь героя поэмы Пушкина «Руслан и Людмила»). Эту двойную фамилию и унаследовал родившийся в 1935 году будущий художник.

В 1965 году Георгий Катилло-Ратмиров окончил художественно-графический факультет Московского пединститута им. В. И. Ленина. Затем по распределению переехал в Омск и стал преподавать на худграфе педагогического института имени А. М. Горького. В 1966 году начал участвовать в городских, республиканских и международных выставках.

В 1975 году принят в члены Союза художников СССР. С 1981 года по 1988 год был членом правления Омской организации Союза художников СССР, а также председателем ревизионной комиссии омского отделения Союза художников.

С 1968 по 1997 годы с творческими командировками посетил самые отдаленные уголки страны. Побывал в Салехарде, Сеяхе, Надыме, Ханты-Мансийске, на БАМе и на Сахалине, путешествовал по Дальнему Востоку, объехал всю Омскую область.

В 1994 года возглавил творческое объединение «Друзья и годы» при омском отделении Союза художников России.

Работы Георгия Сергеевича Катилло-Ратмирова имеются в галереях Омска, а также в частных коллекциях в Финляндии, США, Польше, Франции.

В 2006 году он организовал выставку «Сибиряки в Москве» в главном выставочном зале в Кремле. Был одним из ее участников. Картины Катилло-Ратмирова экспонировались в Германии, Венгрии, Франции, США, Польше, Швейцарии и Люксембурге.

Последняя прижизненная выставка художника «Польские мотивы: работы омских художников» открылась 7 сентября и продолжает работать уже после нго смерти в областной библиотеке имени Пушкина.