Синоптики обещают на выходных в Омске похолодание до нуля

ФОТО: vk/com/seregindada

С приходом сентября в Омске установилась абсолютно осенняя погода. Жара резко сменилась похолоданием. И в дальнейшем температура будет понижаться все сильнее. Об этом сообщают в Обь-Иртышском управлении гидрометеоцентра.

По прогнозам синоптиков, уже в эти выходные погода сильно испортится. Продолжатся дожди, но поднимется ветер: 11 и 12 сентября его скорость будет достигать 8-12 метров. При этом ночами столбик термометра опустится до нуля градусов. Омичей ждет сырая промозглая погода. На почве будут заморозки.

В связи с похолоданием все коммунальные и оперативные службы города переведены на работу в усиленном режиме. А омичам лишь остается ждать отопления - в квартирах уже прохладно. Практика последних лет показывает, что обычно отопительный сезон начинается в 20-х числах сентября.